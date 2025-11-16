L'ultimo podio del Mondiale di MotoGp a Valencia sventola due bandiere tricolori. Nella 22esima e ultima gara della stagione 2025 Marco Bezzecchi vince al Ricardo Tormo con la sua Aprilia , e firma il suo terzo posto nella classifica piloti. Secondo alla bandiera a scacchi, sventolata da Jorge Lorenzo , l'altra Aprilia dello spagnolo Raul Fernandez che precedeil pilota romano Fabio Di Giannantonio . Stagione davvero da dimenticare per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro anche oggi per un contatto causato da Zarco che lo ha spinto sulla ghiaia. A metà gara ritiro anche per il campione del mondo 2024 Jorge Martin, che in una stagione caratterizzata dagli infortuni ha scelto di non continuare in via precauzionale. Round sfortunatissimo anche per Franco Morbidelli, che ha tamponato Mir sullo schieramento prima della partenza e si è fratturato la mano sinistra . Rivivi la diretta con le interviste pre e post corsa sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

È la sesta vittoria in top-class (3ª quest'anno, prima nel GP di Valencia in top-class) eguaglia Marco Luchinelli, Umberto Masetti, Alex Rins al 34° posto di tutti i tempi e per la prima volta, dopo 173 GP corsi in tutte le classi, vince due GP consecutivi in MotoGp. Inoltre ha percorso tutti i giri in testa sia a Portimao che a Valencia: Prima di queste due gare, nessun pilota Aprilia aveva percorso un intero GP in testa. Dopo aver eguagliato ieri il record di pole con l’Aprilia (5) di Aleix Espargarò, oggi eguaglia lo stesso Aleix per il record di vittorie con l’Aprilia: 3. Per il team di Noale è l'ottava vittoria nella top-class (4ª quest'anno)

14:48

Marquez da secondo a sesto

Ai piedi del podio Pedro Acosta, seguito da Fermin Aldeguer e dal vicecampione del mondo Alex Márquez. Mentre Luca Marini porta al traguardo la prima Honda con una settima piazza, davanti a Jack Miller, miglior Yamaha della gara

14:47

Doppio podio italiano

Seconda piazza per Fernandez e terzo gradino per Di Giannantonio che regala alla VR46 un bel podio dopo l'incidente prima dello start di Morbidelli

14:44

Bezzecchi vince il Gp a Valencia

L'italiano dell'Aprilia vince l'ultima gara del Mondiale 2025

14:43

Ultimo giro

Bezzecchi si difende da Fernandez per la vittoria, intanto Diggia passa Alex Marquex ed è 3°

14:42

Morbidelli, frattura della mano

Sembrerebbe che l'incidente prima del via sia costata una frattura al 5° metacarpo della mano sinistra per Fabio, che metterebbe a rischio i test

14:39

3 giri alla fine

C'è ancora Bezzecchi, leader dalla pole a dominare il Gp di Valencia, ma Fernandez è ad appena 4 decimi

14:41

Giro 25

Si ritira anche Vinales

14:39

Bandiera gialla

Cade Quartararo, che perde la sua Yamaha tutto da solo in curva 6

14:35

Giro 22

Super Diggia: Alex Marquez viene superato anche da Fabio e scivola in quinta piazza

14:34

Non solo Olly

Inquadrati ai box anche Max Biaggi e Federica Brignogne

14:32

Giro 20

La Top 5:

Bezzecchi, Fernandez, Acosta, Marquez e Di Giannantonio

14:31

9 giri alla bandiera a scacchi

Bezzecchi e Fernandez girano sugli stessi tempi, con Acosta che tenta l'attacco alla terza posizione di Alex Marquez

14:29

Giro 18

Si ritira anche Martin: il pilota Aprilia ha rallentato e ha salutato il pubblico perché fisicamente non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla spalla

14:24

Il clamoroso incidente di Morbidelli prima del via

Ecco la dinamica sulla griglia di partenza:

14:23

Giro 14

Raul Fernandez passa Alex Marquez: ora nelle prime due posizioni ci sono due moto Aprilia

14:22

Bagnaia e Morbidelli ritirati

Pecco segue dal box Ducati la gara con una faccia davvero sconsolata: una stagione davvero da dimenticare per il tre volte iridato che con oggi colleziona il 7° ritiro stagionale su 22 gare. Mentre Franco dopo lo scontro con Espargarò ha accusato un infortunio alla mano sinistra e ora è dai medici per un controllo

14:19

Giro 11

Attaco di Fernandez su Alex Marquez: lo spagnolo riesce a difendersi e mantiene la seconda piazza

14:15

Giro 8

Bezzecchi è sempre al comando ed è a oltre 3 decimi dall'inseguitore Alex Marquez

14:13

Bandiera gialla

Cade anche Ogura: ritiro per il pilota giapponese del team Aprilia Trackhouse

14:10

Giro 5

Long lap penalty per Zarco, che ha causato l'incidente con Bagnaia. Martin invece ha già scontato i suoi due long lap di penalità

14:07

Giro 3

La Top 5:

Bezzecchi, Alex Marquez, Fernandez, Di Giannantonio e Acosta

14:04

Bandiera gialla

Bagnaia esce in curva 4 e finisce sulla ghiaia dopo un contatto con Zarco: ennesimo ritiro per il pilota Ducati

14:01

Inizia il Gp di Valencia

Semaforo verde! Parte l'ultima gara del Mondiale 2025

14:02

Clamoroso Morbidelli

Sbatte e cade mentre si sta posizionando sullo schieramento e non riesce più partire dal box!

14:00

Inizia il giro di formazione

Si scaldano le moto a Valencia

13:55

L'Inno spagnolo risuona a Valencia

La Marcha Real viene suonata al Ricardo Tormo

13:52

Olly ospite della MotoGp

C'è anche il vincitore di Sanremo 2024 tra i vip nel paddock per il grande finale di stagione

13:50

Yamaha dal 2026 col motore V4

Arriva l'ufficialità prima del semaforo verde: Yamaha ha annunciato ufficialmente che dal 2026 passerà al motore V4. Una vera e propria rivoluzione tecnica per la casa di Iwata, vista con le wild card di Augusto Fernandez

13:40

Tutte le moto in griglia

Inizia il giro di schieramento a Valencia per l'ultima gara dell'anno

13:30

Martin e Mir penalizzati

Il pilota Aprilia dovrà scontare un doppio long lap in questa gara per l'incidente di Motegi con Bezzecchi. Un long lap anche per Mir dopo aver steso nella Sprint di ieri il suo compagno di team Luca Marini. I due sono 17° e 10° in griglia di partenza

13:25

Marc Marquez, come sta dopo l'operazione alla spalla

Il campione del mondo 2025, presente a Valencia per la premiazione al Gran Galà di questa sera che assegnerà i trofei ai vincitori di questo Mondiale, aggiorna tutti sulle sue condizioni dopo l'operazione alla spalla infortunata in Indonesia: "Il recupero procede bene, spero in 2-3 settimane di iniziare la riabilitazione più dura. Torno a casa perché il recupero è la mia priorità: ho cancellato le vacanze di dicembre, sembra che l'inverno sia lungo ma in realtà non è così. Non ho tanto tempo". Lo spagnolo conferma che non sarà presente ai test ufficiali della MotoGp in vista del 2026 di martedì

13:20

MotoGp Valencia, cos'è successo nella Sprint

L'ultima Sprint della stagione di MotoGP va ad Alex Marquez. Si chiude così la mini-gara del sabato sul circuito di Valencia, sede dell'ultima prova stagionale del Mondiale, con lo spagnolo che vince la sua terza Sprint in stagione. Dietro di lui Pedro Acosta, costretto ad accontentarsi dell'ennesimo podio, e un grandissimo Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a sorpassare nelle battute finali Raul Fernandez. Solo quinto Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole ma è stato autore di una partenza disastrosa che l'ha visto perdere ben sei posizioni...

13:10

Il meteo a Valencia

Domenica in gran parte soleggiata, con una temperatura dell'aria che si attesta intorno ai 18 °C e un livello di umidità del 52°. Venti moderati intorno ai 29 km/h e temperatura dell'asflato intorno ai 19° C

13:05

MotoGP Valencia: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD. In streaming su Sky Go e NOW Tv

Circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna)