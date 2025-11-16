MotoGp Valencia: Bezzecchi vince l'ultima gara del Mondiale 2025 davanti a Fernandez e Di Giannantonio
L'ultimo podio del Mondiale di MotoGp a Valencia sventola due bandiere tricolori. Nella 22esima e ultima gara della stagione 2025 Marco Bezzecchi vince al Ricardo Tormo con la sua Aprilia, e firma il suo terzo posto nella classifica piloti. Secondo alla bandiera a scacchi, sventolata da Jorge Lorenzo, l'altra Aprilia dello spagnolo Raul Fernandez che precedeil pilota romano Fabio Di Giannantonio. Stagione davvero da dimenticare per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro anche oggi per un contatto causato da Zarco che lo ha spinto sulla ghiaia. A metà gara ritiro anche per il campione del mondo 2024 Jorge Martin, che in una stagione caratterizzata dagli infortuni ha scelto di non continuare in via precauzionale. Round sfortunatissimo anche per Franco Morbidelli, che ha tamponato Mir sullo schieramento prima della partenza e si è fratturato la mano sinistra. Rivivi la diretta con le interviste pre e post corsa sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
15:02
Mondiale 2025, la classifica costruttori
14:56
I numeri del trionfo di Bezzecchi
È la sesta vittoria in top-class (3ª quest'anno, prima nel GP di Valencia in top-class) eguaglia Marco Luchinelli, Umberto Masetti, Alex Rins al 34° posto di tutti i tempi e per la prima volta, dopo 173 GP corsi in tutte le classi, vince due GP consecutivi in MotoGp. Inoltre ha percorso tutti i giri in testa sia a Portimao che a Valencia: Prima di queste due gare, nessun pilota Aprilia aveva percorso un intero GP in testa. Dopo aver eguagliato ieri il record di pole con l’Aprilia (5) di Aleix Espargarò, oggi eguaglia lo stesso Aleix per il record di vittorie con l’Aprilia: 3. Per il team di Noale è l'ottava vittoria nella top-class (4ª quest'anno)
14:53
La classifica piloti finale del Mondiale 2025
14:50
L'ordine di arrivo a Valencia
Ecco le posizioni alla bandiera a scacchi:
14:48
Marquez da secondo a sesto
Ai piedi del podio Pedro Acosta, seguito da Fermin Aldeguer e dal vicecampione del mondo Alex Márquez. Mentre Luca Marini porta al traguardo la prima Honda con una settima piazza, davanti a Jack Miller, miglior Yamaha della gara
14:47
Doppio podio italiano
Seconda piazza per Fernandez e terzo gradino per Di Giannantonio che regala alla VR46 un bel podio dopo l'incidente prima dello start di Morbidelli
14:44
Bezzecchi vince il Gp a Valencia
L'italiano dell'Aprilia vince l'ultima gara del Mondiale 2025
14:43
Ultimo giro
Bezzecchi si difende da Fernandez per la vittoria, intanto Diggia passa Alex Marquex ed è 3°
14:42
Morbidelli, frattura della mano
Sembrerebbe che l'incidente prima del via sia costata una frattura al 5° metacarpo della mano sinistra per Fabio, che metterebbe a rischio i test
14:39
3 giri alla fine
C'è ancora Bezzecchi, leader dalla pole a dominare il Gp di Valencia, ma Fernandez è ad appena 4 decimi
14:41
Giro 25
Si ritira anche Vinales
14:39
Bandiera gialla
Cade Quartararo, che perde la sua Yamaha tutto da solo in curva 6
14:35
Giro 22
Super Diggia: Alex Marquez viene superato anche da Fabio e scivola in quinta piazza
14:34
Non solo Olly
Inquadrati ai box anche Max Biaggi e Federica Brignogne
14:32
Giro 20
La Top 5:
Bezzecchi, Fernandez, Acosta, Marquez e Di Giannantonio
14:31
9 giri alla bandiera a scacchi
Bezzecchi e Fernandez girano sugli stessi tempi, con Acosta che tenta l'attacco alla terza posizione di Alex Marquez
14:29
Giro 18
Si ritira anche Martin: il pilota Aprilia ha rallentato e ha salutato il pubblico perché fisicamente non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla spalla
14:24
Il clamoroso incidente di Morbidelli prima del via
Ecco la dinamica sulla griglia di partenza:
14:23
Giro 14
Raul Fernandez passa Alex Marquez: ora nelle prime due posizioni ci sono due moto Aprilia
14:22
Bagnaia e Morbidelli ritirati
Pecco segue dal box Ducati la gara con una faccia davvero sconsolata: una stagione davvero da dimenticare per il tre volte iridato che con oggi colleziona il 7° ritiro stagionale su 22 gare. Mentre Franco dopo lo scontro con Espargarò ha accusato un infortunio alla mano sinistra e ora è dai medici per un controllo
14:19
Giro 11
Attaco di Fernandez su Alex Marquez: lo spagnolo riesce a difendersi e mantiene la seconda piazza
14:15
Giro 8
Bezzecchi è sempre al comando ed è a oltre 3 decimi dall'inseguitore Alex Marquez
14:13
Bandiera gialla
Cade anche Ogura: ritiro per il pilota giapponese del team Aprilia Trackhouse
14:10
Giro 5
Long lap penalty per Zarco, che ha causato l'incidente con Bagnaia. Martin invece ha già scontato i suoi due long lap di penalità
14:07
Giro 3
La Top 5:
Bezzecchi, Alex Marquez, Fernandez, Di Giannantonio e Acosta
14:04
Bandiera gialla
Bagnaia esce in curva 4 e finisce sulla ghiaia dopo un contatto con Zarco: ennesimo ritiro per il pilota Ducati
14:01
Inizia il Gp di Valencia
Semaforo verde! Parte l'ultima gara del Mondiale 2025
14:02
Clamoroso Morbidelli
Sbatte e cade mentre si sta posizionando sullo schieramento e non riesce più partire dal box!
14:00
Inizia il giro di formazione
Si scaldano le moto a Valencia
13:55
L'Inno spagnolo risuona a Valencia
La Marcha Real viene suonata al Ricardo Tormo
13:52
Olly ospite della MotoGp
C'è anche il vincitore di Sanremo 2024 tra i vip nel paddock per il grande finale di stagione
13:50
Yamaha dal 2026 col motore V4
Arriva l'ufficialità prima del semaforo verde: Yamaha ha annunciato ufficialmente che dal 2026 passerà al motore V4. Una vera e propria rivoluzione tecnica per la casa di Iwata, vista con le wild card di Augusto Fernandez
13:40
Tutte le moto in griglia
Inizia il giro di schieramento a Valencia per l'ultima gara dell'anno
13:30
Martin e Mir penalizzati
Il pilota Aprilia dovrà scontare un doppio long lap in questa gara per l'incidente di Motegi con Bezzecchi. Un long lap anche per Mir dopo aver steso nella Sprint di ieri il suo compagno di team Luca Marini. I due sono 17° e 10° in griglia di partenza
13:25
Marc Marquez, come sta dopo l'operazione alla spalla
Il campione del mondo 2025, presente a Valencia per la premiazione al Gran Galà di questa sera che assegnerà i trofei ai vincitori di questo Mondiale, aggiorna tutti sulle sue condizioni dopo l'operazione alla spalla infortunata in Indonesia: "Il recupero procede bene, spero in 2-3 settimane di iniziare la riabilitazione più dura. Torno a casa perché il recupero è la mia priorità: ho cancellato le vacanze di dicembre, sembra che l'inverno sia lungo ma in realtà non è così. Non ho tanto tempo". Lo spagnolo conferma che non sarà presente ai test ufficiali della MotoGp in vista del 2026 di martedì
13:20
MotoGp Valencia, cos'è successo nella Sprint
L'ultima Sprint della stagione di MotoGP va ad Alex Marquez. Si chiude così la mini-gara del sabato sul circuito di Valencia, sede dell'ultima prova stagionale del Mondiale, con lo spagnolo che vince la sua terza Sprint in stagione. Dietro di lui Pedro Acosta, costretto ad accontentarsi dell'ennesimo podio, e un grandissimo Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a sorpassare nelle battute finali Raul Fernandez. Solo quinto Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole ma è stato autore di una partenza disastrosa che l'ha visto perdere ben sei posizioni...
13:10
Il meteo a Valencia
Domenica in gran parte soleggiata, con una temperatura dell'aria che si attesta intorno ai 18 °C e un livello di umidità del 52°. Venti moderati intorno ai 29 km/h e temperatura dell'asflato intorno ai 19° C
13:05
MotoGP Valencia: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD. In streaming su Sky Go e NOW Tv
Circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna)