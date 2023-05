Bezzecchi e Bagnaia, l'Italia detta legge in MotoGP. Raggiunto record del 2006

ROMA – Il Gp di Le Mans ha segnato una serie di record importanti nella storia della Moto GP. Alcuni battuti, alcuni solo eguagliati. Almeno per ora. Ed è un record che avvicina la stagione in corso con quella leggendaria (e sfortunata) del 2006 la vittoria di un pilota italiano in 4 delle prime 5 corse in stagione. Non accadeva dal 2006: allora in pista c'erano piloti del calibro di Valentino Rossi, Loris Capirossi e Marco Melandri. Stavolta, invece, tocca alla coppia formata da Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Che ora, in vista del GP del Mugello, possono continuare ad inseguire quel primato.