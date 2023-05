Bezzecchi vince in Francia e ringrazia Valentino Rossi: "Mi aiuta sempre"

LE MANS - Marco Bezzecchi vince e fa festa al Gran Premio di Francia, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Un successo che gli consente di avvicinarsi alla vetta della classifica occupata da Pecco Bagnaia, ora avanti di un solo punto. Fondamentale, per la vittoria a Le Mans del pilota riminese, è l'aiuto di Ducati ma anche di un maestro d'eccezione come Valentino Rossi: "Vale mi ha sempre scritto, ci siamo sentiti per migliorare la partenza, oggi è andata benissimo - afferma ai microfoni di Sky Sport -. I ragazzi della Ducati mi danno un grandissimo aiuto, sono partecipi a tutti i nostri lavori. Dall'Igna? In questo weekend ha avuto una parola in più per me, abbiamo lavorato fino a stamattina".