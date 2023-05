MotoGP, la classifica aggiornata dopo la gara del GP di Francia

LE MANS - C'è ancora Pecco Bagnaia in testa alla classifica piloti della MotoGP dopo il Gran Premio di Francia, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023. Il campione in carica della Ducati, caduto assieme a Vinales in gara, ha però ora un solo punto di vantaggio su Marco Bezzecchi, vincitore della gara di Le Mans. Sul podio virtuale c'è anche la KTM di Brad Binder, più distante dal duo di testa, mentre le Ducati del team Pramac occupano la quarta e la quinta posizione con Jorge Martin e Johann Zarco. Sesto l'italiano Luca Marini, anche lui su Ducati.