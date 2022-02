MotoGp, Ezpeleta: "Ducati e Bagnaia sono da Mondiale"

ROMA - " Ducati e Bagnaia coppia da mondiale? Sì , ha finito benissimo e parte tra i favoriti. Marquez ? L'ho visto a Madrid e l'ho trovato molto bene. Il sorriso è come prima, dovrà cambiare un pò il suo sistema di guida, il braccio non è ancora al meglio ma la moto che gli hanno fatto gli piace ed è molto buona, è uno dei favoriti per il titolo". Lo ha detto Carmelo Ezpeleta in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, a poche settimane dall'avvio del Mondiale 2021 di MotoGp . Il CEO di Dorna ha parlato a poche ore dal rinnovo di Pecco Bagnaia , il quale ha prolungato il suo accordo con Ducati fino al 2024.

Su Valentino Rossi

Ezpeleta ha anche parlato del ritiro di Valentino Rossi, avvenuto al termine della scorsa stagione: "Abbiamo la fortuna che quello ha creato Valentino rimane. L'eredità che ha lasciato resta e dovremo gestirla bene. Rossi ha allargato l'interesse sul motomondiale". Infine, qualche battuta sugli obiettivi futuri: "La scommessa per il futuro è far conoscere i nuovi piloti. Il format? con 22 gare e 24 piloti siamo a posto. Sulla sicurezza io penso che l'applicazione delle regole sia importante, così come lo è che i giovani della Moto2 e della Moto3 sappiano cosa si deve e cosa non si deve fare in pista. Spero che la Fim renda le regole chiare, a loro spetta farle applicare".