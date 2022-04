MotoGp, Bagnaia terzo ad Austin: "Abbiamo fatto la strategia che mi piace"

AUSTIN - Non può che sorridere Francesco Bagnaia, protagonista di un'ottima qualifica ad Austin e bravo a garantirsi l'opportunità di partire dalla prima fila nel Gp delle Americhe . "Siamo riusciti a fare la strategia che mi piace, ovvero uscire da soli, e ciò da molta soddisfazione. Quest'anno ho sempre faticato nel time attack, ma nelle FP4 abbiamo fatto un enorme passo in avanti e mi sono trovato benissimo". Il pilota della Ducati condividerà la prima fila con Jorge Martin e Jack Miller, entrambi Ducati, ma soprattutto proverà a fare ciò che quest'anno non gli è riuscito praticamente mai, ovvero lottare per la vittoria.

Dominio Ducati

Bagnaia ha poi concluso ai microfoni di Sky Sport: "Lavorare in questo modo più tranquillo ci aiuta molto”. Weekend in crescendo dunque per 'Pecco', che nelle FP3 aveva blindato l'accesso diretto al Q2 mentre nelle FP4 aveva chiuso davanti a tutti, mostrando ulteriori progressi. Infine, in qualifica, ha dato il meglio di sé e, grazie ad una strategia vincente, è riuscito a girare in 2:02.167. Molto soddisfatto anche il suo compagno di squadra Jack Miller, addirittura secondo: "La moto sta andando benissimo, il team ha lavorato davvero bene nel weekend".