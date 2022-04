MotoGp, Gp Americhe. Martin in pole position: "Non me lo aspettavo"

AUSTIN - Record in qualifica e pole position per Jorge Martin, mattatore di questa giornata di sabato del Gp delle Americhe. Lo spagnolo, costretto a passare addirittura per il Q1, ha sfoggiato tutto il suo talento ed ha messo la sua Ducati Pramac davanti a tutti. Ciononostante, resta con i piedi per terra e non si carica di pressione in vista della gara: "Non siamo i favoriti per vincere, ma diamo tutto e vediamo dove arriviamo". Martin condividerà la prima fila con i ducatisti Miller e Bagnaia ed andrà alla ricerca della vittoria oltre che di punti per scalare la classifica generale.