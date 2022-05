MotoGp, Quartararo: "Le ho provate tutte, ma Bagnaia era davvero veloce"

JEREZ DE LA FRONTERA - "E' stata una gara molto difficile. Pecco ha fatto una partenza fantastica. Le ho provate tutte, ma lui era davvero molto veloce . Oggi abbiamo avuto un ritmo folle, l'anteriore era tremendamente calda, però sono riuscito a tenere il suo passo. Congratulazioni a lui, è stata una gara intensa, ci siamo divertiti tanto". Fabio Quartararo non si risparmia nei complimenti a Pecco Bagnaia dopo il secondo posto nel Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della MotoGp . Il francese si è arreso al pilota della Ducati, partito dalla pole e rimasto al comando per tutta la gara.

La battaglia con Pecco

Quartararo è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "L'obiettivo era sorpassare Pecco nei primi tre giri, ma era impossibile - ha detto -. Dopo ci ho provato, ma la gomma davanti sembrava un chewing-gum. Quando gli stavo dietro la moto era impossibile da guidare. Ci ho provato, ma Pecco ha fatto una grande gara. Abbiamo avuto un passo veramente forte. Io più forte dell'anno scorso? Penso di sì. Soffrire in gare come Argentina e Austin mi ha reso più forte. Duello con Bagnaia? Speriamo. E' bello vedere che io e Pecco abbiamo fatto uno step in avanti. Speriamo di fare più battaglie così, ma spero di vincere io la prossima volta".