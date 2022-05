MotoGp, Bastianini: "Oggi fondamentale fare punti, guardiamo alla prossima gara"

JEREZ DE LA FRONTERA - "Siamo partiti in questa gara per prendere qualche punto, ma guardiamo alla prossima gara. Oggi era fondamentale portare a casa punti. Là avremmo potuto fare bene, mentre qua dovevamo solo giocare in difesa. Il calendario è lungo, ci sta che una gara non vada come dovrebbe". Queste le parole di Enea Bastianini ai microfoni di Sky Sport dopo l'ottavo posto nel Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp vinto da Pecco Bagnaia. Il pilota riminese ha ammesso le difficoltà della gara di Jerez, e cerca di guardare alla prossima tappa in Francia.