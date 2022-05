MotoGp, Rivola: "Per Espargaro arriverà il rinnovo, il capitano è lui"

ROMA - Aleix Espargaro fa volare l'Aprilia . Il pilota spagnolo ha preso per mano la casa di Noale in questa MotoGp e la sta portando nei piani nobili della classifica. Parlando al portale spagnolo "Motosan", l'amministratore delegato dell'Aprilia, Massimo Rivola , ha parlato così del suo pilota più in forma: " Sicuramente il rinnovo arriverà , lui è il nostro Capitano. Ha portato fin qui l'Aprilia ed è giusto che continui con noi. In un esercito sarebbe stato almeno il colonnello”. Parole che raccontano di un feeling assoluto tra Espargaro e l'ambiente Aprilia , che si gode le prime soddisfazioni nella moderna classe regina.

Su Vinales

Diversa invece la situazione per Maverick Vinales. Non che il pilota spagnolo non sia apprezzato nel box Aprilia, ma i risultati in questa fase stentano a farsi vedere. L'amministratore delegato del team italiano però predica calma e pazienza per un pilota sicuramente di talento, ma che forse pecca in tenuta mentale: "Tra qualche settimana raggiungeremo un accordo anche con Maverick Vinales. Noi gli diamo tempo, ma è lui che non se ne dà. E invece è qualcosa che deve capire. Non deve mettere tutto in discussione: ma solo migliorare le libere 3. A poco a poco caccerà via anche la sfortuna".