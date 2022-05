MotoGp, agente Espargaro: "Aprilia sta aspettando per fare un'offerta"

ROMA - L'Aprilia si gode un Aleix Espargaro in gran rispolvero. Il pilota di Granollers si sta rivelando, assieme ad Enea Bastianini, la rivelazione di questa MotoGp. Risultati insperati che però potrebbero aver messo anche in difficoltà la casa di Noale. A spiegare questo aspetto è proprio l'agente del pilota spagnolo, Albert Valera, che al quotidiano spagnolo "AS" afferma: "Il mercato piloti stenta a decollare: piloti e team sono in attesa. Si sta facendo scorrere il calendario e temporeggiando nel prendere decisioni. D'altronde l'Aprilia non si aspettava un Espargaro così e il budget del prossimo anno non tiene conto della situazione attuale. Stanno quindi aspettando per proporre al mio pilota un'offerta degna del livello che sta mostrando in pista".