MotoGp, Rivola: "Rinnovare Espargaro? Sicuramente"

LE MANS - " Con Aleix rinnoveremo sicuramente il contratto . E’ una grandissima soddisfazione vedere un pilota che è cresciuto così tanto con noi e vedere quanto sia consapevole oggi dei suoi mezzi. Oggi ha corso tutta la gara con Quartararo alle sue spalle davanti al pubblico di casa di Fabio. Non ha fatto una sbavatura ". Massimo Rivola ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il terzo posto di Aleix Espargaro nel Gran Premio di Francia , settimo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota di Aprilia al momento è secondo in classifica dietro a Fabio Quartararo , e il suo amministratore delegato non può che elogiarlo.

Le parole di Rivola

"Io credo che Aleix sia stato sempre molto veloce, ma spesso si innervosiva quando non riusciva a mettere la moto davanti agli altri - ha aggiunto Rivola -. Quando aveva l'occasione andava oltre il limite della moto e spesso cadeva. Oggi invece conosce il suo potenziale e penso anche se Fabio l'avesse superato, avrebbe avuto la freddezza di accontentarsi del quarto posto". L'ad di Aprilia ha poi concluso: "Non siamo neanche abituati a lottare per queste posizioni, non è abituato neanche Aleix. Dobbiamo fare un passo alla volta, stiamo crescendo nel modo giusto e questo pilota ci sta portando dove siamo oggi. Un peccato invece vedere Maverick (Vinales, ndr) che alla fine del primo giro era 24° e poi ha fatto una grande rimonta. Quando partirà bene ci potremo togliere una doppia soddisfazione".