MotoGp, l'agente di Quartararo: "Non siamo soddisfatti, cerchiamo garanzie"

ROMA - Il mercato piloti per la MotoGp rischia di accendersi a stagione in corso. E non solo per l'addio di Suzuki, l'incertezza in casa Ducati e le prestazioni sottotono della Honda. Anche in casa Yamaha, infatti, ci sono dubbi. In particolare per quanto riguarda Fabio Quartararo. La M1 infatti non sta dando soddisfazioni al nativo di Nizza, che nonostante ciò è leader del Mondiale. L'agente del campione del mondo però, Eric Mahè, parla del futuro di Quartararo in un'intervista a "Canal+": "Stiamo approfondendo il discorso con il team per il 2023. Vogliamo delle garanzie".