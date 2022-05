MotoGp, Bagnaia: "Finalmente il Mugello, voglio riscattarmi dopo la Francia"

ROMA - "Finalmente domenica corriamo al Mugello e ne sono davvero entusiasta. Correre in Italia è sempre molto emozionante e mi aspetto un weekend fantastico con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista. Dopo la caduta in Francia voglio assolutamente riscattarmi". Pecco Bagnaia ha parlato così in vista del Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota Ducati, dopo la caduta e il ritiro in Francia, vuole tornare a macinare punti in classifica a partire dal Mugello: "Ora più che mai, è fondamentale non commettere altri errori per non perdere altri punti importanti per il campionato. Darò il massimo come sempre".