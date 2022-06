MotoGp, Dovizioso: "Non so cosa aspettarmi per il Gp di Germania"

ROMA - Ci sarà da battagliare per le Yamaha al Gran Premio di Germania , decima tappa della MotoGp 2022 . Di questo sono consapevoli anche i piloti del team satellite RNF di Razlan Razali, con Andrea Dovizioso che afferma: “ Il Sachsenring è una pista molto diversa da quelle affrontate sinora . L'anno scorso la Yamaha ha faticato un po' su questo circuito, quindi non so cosa possiamo aspettarci lì. Ad ogni modo, durante i test di Barcellona, ho migliorato un po' il mio feeling sui freni , quindi vediamo se questo può aiutarci".

Le parole di Binder

Stesse sensazioni, ma diversa attitudine per l'esordiente Darryn Binder, che finora ha raccolto solo 10 punti in classe regina: “Sono davvero entusiasta - dice il sudafricano - di andare al Sachsenring dopo le ultime due gare positive per me. Mi sento super motivato e non vedo l'ora di arrivarci. Penso che sia una pista un po' diversa da quella su cui siamo stati finora, quindi sono molto curioso di vedere come sarà la guida sulla nostra Yamaha YZR-M1”.