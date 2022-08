MotoGp, Miller terzo in qualifica: "Non potevo andare più veloce"

SILVERSTONE – Jack Miller scatterà dalla terza casella nel Gp di Gran Bretagna , gara numero dodici del Mondiale 2022 di MotoGp. Sul circuito di Silverstone, hanno fatto meglio dell’australiano solamente Johann Zarco (in pole) e Maverick Vinales (secondo), che condivideranno la prima fila con lui. Il pilota della Ducati può comunque essere più che soddisfatto e nella gara di domani proverà a giocarsi le sue carte. “Il giro che ho fatto è stato molto pulito, non credo che avrei potuto essere più veloce” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

L'analisi di Miller

Miller ha poi aggiunto: “Guidare su una pista vecchia scuola come Silverstone è sempre divertente, specie se c’è bel tempo come oggi. Sessione dopo sessione mi sono sentito sempre meglio e stiamo spingendo a più non posso. Sono migliorato, tuttavia mi manca ancora qualcosa per raggiungere Zarco”. Infine, Jack ha messo in chiaro l’obiettivo della gara di domani: “Proveremo a sfatare il tabù Silverstone per la Ducati”.