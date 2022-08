MotoGp, pole position Zarco a Silverstone: Bagnaia quinto

SILVERSTONE - Sul tracciato di Silverstone, dove si disputa il Gp di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale di MotoGp, la pole position va a Johann Zarco. Il pilota francese della Ducati Pramac firma il miglior giro in 1:57.767 ed in gara scatterà dalla prima fila insieme a Maverick Vinales e Jack Miller. Pecco Bagnaia non brilla ma ottiene un discreto quinto posto, garantendosi la seconda fila. Davanti all'azzurro il leader del Mondiale Fabio Quartararo (che dovrà scontare un long lap penalty), mentre alle sue spalle un eroico Aleix Espargaro, che nonostante il dolore al piede centra un ottimo sesto posto. A tinte azzurre anche la terza fila con Bezzecchi settimo e Bastianini ottavo, entrambi passati dal Q1.