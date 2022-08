MotoGp, Quartararo: "C'è frustrazione per il quarto posto"

SILVERSTONE – Fabio Quartararo mastica amaro al termine delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, dodicesima gara del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese partirà dalla quarta casella in gara e con ogni probabilità farà parte dei piloti che potranno ambire alla vittoria, tuttavia auspicava un sabato differente. Il pilota Yamaha, leader della classifica generale nonché campione del mondo in carica, ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, ammettendo: “Credevo che il mio giro fosse sufficiente per la prima fila. C’è un po’ di frustrazione per il quarto posto, non avrei potuto fare di meglio”.