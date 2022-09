MotoGp, Bastianini domina le libere 2 a Misano: secondo Bagnaia

ROMA - La seconda sessione di prove libere 2 del Gran Premio di Misano ha visto Enea Bastianini segnare il miglior crono per la MotoGp. Il futuro pilota Ducati, ha infatti fermato il cronometro sull'1:31.517, mettendo le ruote della sua GP21 davanti alla Desmosedici di Francesco Bagnaia, che è stato penalizzato per una manovra pericolosa nelle prove libere 1. Terzo tempo invece per l'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco, che ha preceduto Fabio Quartararo, quinto.