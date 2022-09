MotoGp, Forcada: "In Yamaha servirebbe più mentalità Ducati"

ROMA - " Quando smetti di evolvere per me manca una mentalità latina . Ho lavorato molto con i giapponesi e loro cercano sempre la perfezione. Non dovrebbero avere tanta paura di sbagliare". Così Ramon Forcada , ormai ex capotecnico di Andrea Dovizioso in MotoGp , ai microfoni di "DAZN", dove sprona la Yamaha a osare di più per quanto riguarda lo sviluppo. " In Ducati - continua infatti lo spagnolo - arrivano cose che non funzionano , qui no. Quello che arriva funziona perché lo stanno testando da tre mesi, ma quando la rilasciano gli altri hanno già rilasciato altre tre versioni“.

Il futuro di Forcada

Ora che il tecnico ha lasciato la Yamaha, si aprono per lui due possibilità: "La mia ultima gara? Non lo so - ammette Forcada - per quest’anno sì. Il prossimo anno vedremo cosa succede. Quel che è certo è che l’anno prossimo non continuerò in questa squadra". Insomma tutti gli scenari sono aperti per Forcada, che conclude: "Per l’anno prossimo non cerco niente, se arriva qualcosa di interessante ben venga, altrimenti andremo in pensione“.