MotoGp, Martin primo nelle libere 2 di Aragon: secondo Quartararo

ROMA - È Jorge Martin a guidare la seconda sessione di prove libere al Gran Premio di Aragon di MotoGp. Il pilota della Pramac ha girato in 1:47.402, costringendo alla seconda posizione il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, apparso più tonico rispetto alle prove libere 1. In terza posizione l'altra Pramac di Johann Zarco, davanti ad Enea Bastianini (Gresini). Mentre è solo quinto Francesco Bagnaia con la sua Ducati.