MotoGp, Savadori rinnova con Aprilia per il 2023

ROMA - Lorenzo Savadori e Aprilia continueranno insieme anche per la stagione 2023. Il pilota italiano sarà collaudatore per la casa di Noale anche nel prossimo anno, occupandosi principalmente dello sviluppo della RS-GP, ma anche di altri prodotti targati Aprilia. Inoltre, Savadori parteciperà a diverse gare del campionato di MotoGp grazie alle wild card, come accaduto in questi ultimi anni.