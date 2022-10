MotoGP, Mir colpito dalla sindrome compartimentale: "Operarsi è un'opzione"

Rimane ancora una gara per i piloti della MotoGP prima che inizino i test 2023 di Valencia, la stessa pista sulla quale si assegnerà il mondiale e anche il circuito sul quale Mir prenderà per la prima volta in mano le redini della RC213V, la moto che guiderà dall'anno prossimo affiancando Marc Marquez. Dopo i test, però Mir potrebbe sottoporsi all'intervento chirurgico. "Penso che possa essere una buona opzione. Sinceramente, se metti tutto insieme e pensiamo al motivo per cui abbiamo avuto questo problema... non so, ma le cose possono peggiorare", ha concluso lo spagnolo sempre più convinto di mettersi sotto i ferri per risolvere un problema che potrebbe penalizzarlo nel 2023 quando sarà chiamato alla nuova avventura con Honda.