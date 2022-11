MotoGP, Marquez sprona la Honda: "A Valencia per essere vicino ai primi"

ROMA - La MotoGP si prepara alla sfida decisiva tra la Ducati di Francesco "Pecco" Bagnaia e Fabio Quartararo. In pista, però, non ci saranno solo i due rivali per il titolo, ma anche altri piloti in cerca di una vittoria per salvare la stagione. Tra questi Marc Marquez con lo spagnolo della Honda che arriva a Valencia per non chiudere il 2022 a zero successi: "Questa è l'ultima gara in un anno lungo e molto diverso dal solito. Abbiamo imparato ogni fine settimana da quando siamo tornati e questo è di nuovo l'obiettivo di questa gara. Penso che Valencia si adatterà meglio alla nostra moto rispetto a Sepang, quindi speriamo di poter essere più vicini ai primi", le sue parole.