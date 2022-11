MotoGP, Bagnaia: "Sentirò la pressione, sono umano e italiano"

VALENCIA - Pecco Bagnaia ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio di Valencia , valevole per la diciannovesima e ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP . Il pilota Ducati affronterà il weekend con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo , e il primo titolo per la casa di Borgo Panigale dopo 15 anni a un passo " Pressione? Durante il fine settimana non sento questa tensione, ma durante la gara... sono umano e italiano, sicuramente l'avvertirò " - le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Bagnaia

"Quest’anno la nostra moto è abbastanza diversa dal passato, piccole cose che però incidono molto - ha inoltre detto Bagnaia -. Per esempio il bilanciamento è differente e in varie situazioni mi ha disturbato. In questa pista in particolare, considerando che mi sto giocando il titolo e ho diverse cose a cui pensare, ha influito di più. Soprattutto sul giro secco, penso che i pensieri per il campionato mi abbiano limitato".