MotoGP, GP Valencia: Bezzecchi a terra, la sua moto va in fiamme

VALENCIA - Attimi di apprensione al Gran Premio di Valencia , valevole per la diciannovesima e ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP . Marco Bezzecchi , durante la terza sessione di prove libere, ha perso il controllo della moto finendo nella ghiaia, mentre il suo veicolo è andato in fiamme. Il pilota è stato subito soccorso, e al momento non sembra aver riportato consegurenze dall'impatto. Le prove sono state interrotte per permettere il soccorso e la rimozione dei detriti, per poi ricominciare poco dopo.

Le parole di Bezzecchi

Marco Bezzecchi arriva all'ultima tappa della stagione con già in tasca il titolo di rookie of the year, ma adesso l'obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione: "Sicuramente ho percepito l'aumento dei tifosi e della gente che mi sostiene. - ha detto in vista dell'ultima tappa -. Questa cosa mi ha sorpreso in positivo e sono molto contento. Io cerco di essere me stesso, il mio obiettivo è quello di essere un pilota forte, non cerco di fare il personaggio, sono fatto così. Mi piacerebbe essere competitivo e confermarmi veloce.Vorrei fare un altro podio per completare il lavoro di quest'anno".