MotoGP, test Portimao: Bagnaia comanda il day-1 davanti a Marini

ROMA - Pecco Bagnaia è il più veloce nella prima giornata di test della MotoGP a Portimao. Il campione del mondo in carica, sul circuito di Algarve, firma il crono di 1:38.771 avvicinandosi al record della pista stampato proprio da lui nelle qualifiche del Gran Premio disputato nel 2021. Seconda posizione per un'altra Ducati, quella di Luca Marini, che gira in 1:39.005. In terza piazza c'è l'Aprilia di Maverick Vinales, che aveva ben impressionato già nella prima parte di giornata.