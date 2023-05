MotoGP, Bezzecchi domina i test di Jerez. Bene tutte le Ducati

ROMA - Marco Bezzecchi , dopo la caduta nel Gran Premio di Spagna , si riscatta nei test di Jerez de la Frontera realizzando con la sua Ducati il miglior tempo di giornata in1'36"574. Alle sue spalle il compagno di box della Mooney VR46, Luca Marini , che riesce a battere un ritrovato Fabio Quartararo . Il pilota della Yamaha lancia qualche segnale di ripresa, mentre stupisce Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini che, con un bel 1'36"574 precede il campione iridato in carica Francesco Bagnaia in sesta posizione.

Ducati dominante, KTM attardate

Per quanto riguarda il resto dei test, le Aprilia confermano di aver un buon ritmo su questo tracciato poiché Maverick Vinales realizza il quinto crono davanti a Pecco, mentre Aleix Espargaro è immediatamente dietro al pilota della Ducati. Non benissimo le KTM che, dopo il glorioso weekend caratterizzato da un doppio podio tra sprint race e gara, non riescono ad andare oltre l'ottavo posto con Brad Binder. Il compagno di squadra Jack Miller, invece, risulta ancora più attardato tanto da chiudere soltanto in quattordicesima posizione.