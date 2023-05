MotoGP, Morbidelli: "Senna è un faro per l'intero mondo dello sport"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna di MotoGP è stato ormai consegnato agli archivi , ma per qualcuno il fine settimana di Jerez de la Frontera non ha portato i risultati sperati . E' il caso della Yamaha e, soprattutto, di Franco Morbidelli che dopo la caduta nella sprint race del sabato che ha coinvolto Alex Marquez , è stato costretto a scontare un long lap penalty nella gara della domenica. Una decisione che non è piaciuta affatto al pilota italo-brasiliano, convinto di non aver effettuato alcuna manovra fuori regolamento.

Morbidelli e l'ammirazione per Senna

"Sabato sera ero triste per l'andamento della sprint race, pensavo di non meritare la penalità. A quel punto ho pensato ad Ayrton Senna e ho trovato una grande serenità, mi è servito molto per mantenere la calma e trovare la pace. Lui è un faro nel mondo dello sport, è l'essenza del pilota. Nel corso della sua carriera ha avuto diverse peripezie e le ha affrontate sempre con eleganza", ha spiegato Franco Morbidelli, rivelando la sua grande ammirazione per una leggenda del motorsport come Ayrton Senna.