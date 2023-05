MotoGP, a Le Mans Savadori sostituisce l'infortunato Oliveira

ROMA - Miguel Oliveira non prenderà parte al Gran Premio di Francia, in programma il prossimo 14 maggio sul tracciato di Le Mans. Il portoghese, rimasto vittima di una caduta durante la gara di Jerez de la Frontera, ha subito una frattura dell'omero che richiederà dei tempi di recupero più lunghi del previsto. Un nuovo stop dopo quelli di inizio stagiona che, dunque, ha portato l'Aprilia ha scelte un sostituto momentaneo in grado di prendere il posto del portoghese e questo ruolo sarà ricoperto da Lorenzo Savadori.