MotoGP, GP Francia 2023: diretta tv, orari e programmazione

ROMA – Archiviato il GP di Spagna ed il weekend di pausa, la MotoGP fa tappa a Le Mans per correre il Gran Premio di Francia 2023 , la quarta gara di questa stagione. Si tratta della seconda corsa europea consecutiva che potrebbe permettere alla Ducati di Francesco Bagnaia di incrementare ulteriormente il proprio margine di vantaggio in classifica sugli avversari. Ad inseguire il campione del mondo in carica ci sono Marco Bezzecchi , reduce da una caduta, e Brad Binder , vincitore di due sprint race. Nella giornata di venerdì 12 maggio alle 10:45 ci sarà la prima sessione di prove libere, mentre alle 14:05 è in programma la seconda. Sabato 13 maggio , dopo la terza sessione di libere alle 10:10, avranno luogo le qualifiche con il Q1 alle 10:50 e il Q2 alle 11:15; a seguire la sprint race alle 15:00 . Domenica 14 maggio dedicata alla gara, in calendario alle 14:00 la gara .

Ecco come seguire il GP Francia in tv

Il Gran Premio di Francia andrà in onda in maniera integrale su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (canale 201), per quanto riguarda lo streaming, invece, appuntamento su SkyGo e NOW. Sarà possibile seguire qualifiche, sprint race e gara tutte in diretta tv in chiaro su TV8, anche per coloro che non possiedono alcun abbonamento. Inoltre gli utenti avranno la possibilità di approfondire qualifiche, sprint race e gara con il LIVE di corrieredellosport.it.