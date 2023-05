MotoGP, Bagnaia-Vinales: dopo la lite, le scuse sui social

ROMA - Archiviato il Gran Premio di Francia 2023 di MotoGP , che ha visto Marco Bezzecchi trionfare in solitaria in sella alla sua Ducati Mooney VR46 , è già tempo di pensare alla prossima gara in programma al Mugello l’11 giugno. Il campione del mondo Francesco Bagnaia , reduce dalla caduta in cui è rimasto coinvolto anche Maverick Vinales , dovrà cercare di riscattarsi per difendere la propria leadership in classifica, dove Bezzecchi ora è ad un solo punto di distanza. Pecco proverà a calmare anche gli animi, visto l’accesso scontro con lo spagnolo dell’Aprilia, avvenuto subito dopo il loro incidente, anche se successivamente si sono chiariti al rientro ai box.

Bagnaia-Vinales, il chiarimento social

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, dopo aver spiegato più volte quanto accaduto in pista con Maverick Vinales, si è voluto scusare pubblicamente anche attraverso i propri social network per il cattivo esempio dato a tutto il pubblico: “Purtroppo le gare sono anche così. Voglio scusarmi per i gesti e le immagini che si sono visti, non è nostra abitudine ed è sbagliato, ma ci sono dei momenti di tensione. Vi aspettiamo al Mugello”.

"Che peccato oggi. Abbiamo avuto un buon ritmo e buone sensazioni ma un incidente di gara si è concluso con le nostre opportunità. Voglio scusarmi per quanto accaduto durante i momenti di tensione visti con Bagnaia dopo l'incidente. In seguito è stato chiarito, in quanto non poteva essere diversamente", il messaggio di Maverick Vinales.