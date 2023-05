MotoGP, Marquez e il possibile futuro in KTM: l'annuncio di Beirer

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP è soltanto all'inizio, eppure si comincia a parlare già di futuro con le prime indiscrezioni di mercato che stanno emergendo. La più interessante riguarda lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, che potrebbe lasciare il team giapponese dopo un lunghissimo sodalizio. A corteggiare l'otto volte campione del mondo, infatti, ci sarebbe la KTM che in questo momento ha nella propria scuderia pilota di altissimo livello come Brad Binder e Jack Miller, autori di ottime gare in avvio di stagione.