MotoGP, GP Italia 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – La MotoGP, reduce da una lunga sosta, riparte dalla pista del Mugello per il Gran Premio d’Italia 2023. Nello scorso turno disputato in Francia vinse Marco Bezzecchi con la sua Ducati Mooney VR46, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dal leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Oltre a questo duello tutto italiano, c’è grande attesa anche per il ritorno in pista di Enea Bastianini dopo il lungo periodo di stop a causa dell’infortunio. Nella giornata di venerdì 9 giugno prima sessione di prove libere alle ore 10:45 , con la seconda fissata alle 15:00. Sabato 10 giugno via alle qualifiche previste alle 10:50, mentre la sprint race è in programma alle 15:00. La gara, invece, andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 5 giugno.