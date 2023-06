MotoGP, Bagnaia al top in vista del Mugello: "La caviglia è ok"

ROMA - Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia , è carica per questo fine settimana che lo vedrà tra i grandi protagonisti del Gran Premio d'Italia 2023 sul tracciato del Mugello . Dopo la caduta con Maverick Vinales di Le Mans, il centauro della Ducati va a caccia del riscatto per provare a consolidare la propria leadership nel Mondiale, che è attualmente insidiata da Marco Bezzecchi . Quest'ultimo, dal suo canto, spera di raccogliere più punti del connazionale in modo tale da completare il sorpasso nella classifica iridata.

Bagnaia fa il punto in vista del Mugello

“Correre al Mugello davanti ai nostri tifosi è sempre una grande emozione e non vedo l’ora di scendere in pista! La caviglia sta bene e non dovrebbe darmi fastidio. Abbiamo fatto un test con Enea poche settimane fa proprio al Mugello con la Panigale V4 S e prima di allora avevo girato anche a Misano senza problemi. Sarà un fine settimana importante per noi e sicuramente la grande carica del nostro pubblico ci darà una motivazione extra per fare bene nel nostro Gran Premio di casa”. Così il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, in vista del Gran Premio d'Italia.