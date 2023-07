MotoGP, Bautista consiglia Marquez: “Deve adattarsi ai cambiamenti”

ROMA – E’ crisi nera per l’otto volte campione del mondo di motociclismo Marc Marquez che, da quanto è tornato dall’infortunio, non è mai riuscito a lasciare il segno in gara, se non con le numerose cadute. Per lo spagnolo pesano i ripetuti infortuni, ma anche un feeling mai ritrovato con la sua Honda, che è lontana anni luce dai tempi d’oro. Adesso si va alla ricerca di una soluzione, ma gli anni migliori di Marquez in MotoGP stanno per andare via tra l’età che avanza e i giovani piloti che si stanno facendo largo con prepotenza nella lotta per il titolo.