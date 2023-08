MotoGP Silverstone, sprint ad Alex Marquez. Bezzecchi 2°, Bagnaia 14°

SILVERSTONE - Il pilota della Ducati del Team Gresini, Alex Marquez, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, porta a casa la vittoria nella sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sul tracciato di Silverstone. Secondo posto per la Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, che taglia il traguardo davanti alle due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro. Francesco Bagnaia appare è in grande difficoltà e finisce la sua gara in quattordicesima posizione, dietro al compagno di box Enea Bastianini. A questo punto la lotta per il titolo iridato diventa ancora più interessante, poiché Bezzecchi torna al secondo posto scavalcando Jorge Martin, sesto nella sprint, e accorcia le distanze sul leader Bagnaia. Luca Marini è undicesimo davanti a Fabio Di Giannantonio, mentre Franco Morbidelli chiude in quindicesima posizione facendo meglio di Fabio Quartararo, penultimo. Oltre al francese male anche Marc Marquez, che non riesce ad ingranare e resta nelle retrovie, ottenendo soltanto un diciottesimo posto.