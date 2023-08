MotoGP, Bezzecchi soddisfatto: "Marquez più bravo, ma sono contento"

SILVERSTONE - Secondo posto nella sprint race del Gran Premio di Silverstone 2023 per Marco Bezzecchi che, nonostante la pole position conquistata in mattinata, viene battuto sul filo di lana da Alex Marquez. Una lotta che si è scatenata soprattutto nell'ultimo giro, ma che non ha portato i frutti sperati per il pilota della Ducati Mooney VR46. Ad ogni modo il bilancio per Bezzecchi non può che essere positivo perché, grazie a questo risultato, è tornato al secondo posto nella classifica iridata alle spalle di Francesco Bagnaia.