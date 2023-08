MotoGP, Bezzecchi rinnova fino al 2024 con Mooney VR46: è ufficiale

ROMA - In MotoGP il futuro di alcuni piloti è ancora molto incerto, ma da oggi quello di Marco Bezzecchi è definito . Il riminese, infatti, continuerà a correre con la Ducati del Team Mooney VR46 , come annunciato dalla stessa squadra fondata da Valentino Rossi . Nelle scorse settimane Bezzecchi era stato accostato alla Ducati Pramac , che recentemente ha salutato Johann Zarco, ma alla fine la volontà del pilota ha fatto la differenza. Per un'altra stagione Bez resterà con il team che gli ha permesso di crescere negli ultimi anni.

Bezzecchi: "Grande orgoglio"

“Sono molto contento di annunciare che nel 2024 sarò ancora in pista con il Mooney VR46 Racing Team. Questa squadra è stata fondamentale per la mia carriera fino ad ora e per il futuro. Il 2024 porta con sé tante aspettative, ma in questo momento voglio concentrarmi su questa stagione. In questo momento stiamo lottando per il podio nel Campionato, abbiamo aperto il Titolo Team con Luca e sono sicuro che tutti nel Team daranno il massimo. Grazie a Vale, Uccio, Pablo, alla VR46 Riders Academy e a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile. Restare nel Team Vale è una grande motivazione oltre che un orgoglio". Queste le dichiarazioni di Marco Bezzecchi dopo l'annuncio del suo rinnovo con Mooney VR46.