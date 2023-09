Ducati, Bagnaia vuole essere a Misano: "Farò del mio meglio"

ROMA - Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia , ha ormai superato lo spavento di domenica scorsa nel Gran Premio di Catalogna e adesso vuole essere presente nella gara di casa sulla pista di Misano. Ci sono buone possibilità che il piemontese della Ducati possa essere in pista questo fine settimana, ma per avere l'ufficialità bisognerà attendere la giornata di venerdì, quando arriverà il responso dei medici. Il via libera sarebbe fondamentale per Bagnaia , che così potrebbe difendere il proprio vantaggio in classifica nei confronti di Jorge Martin .

Bagnaia: "Appuntamento speciale"

“Nella serata di domenica sono rientrato a casa insieme alla squadra e poi ho iniziato a prepararmi per arrivare a Misano nelle migliori condizioni. Nella giornata di giovedì farò un controllo medico in circuito e se i dottori mi daranno il via libera potrò scendere in pista venerdì per le prime prove. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e farò del mio meglio per poterci essere”. Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, in vista della gara di Misano.