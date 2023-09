MotoGP, Bezzecchi entusiasta di Misano: "Qui corro in casa"

ROMA - E' tutto pronto per il Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP sul tracciato di Misano, che vedrà molti piloti italiani andare a caccia del successo davanti al pubblico di casa. Tra questi c'è sicuramente Marco Bezzecchi che, dopo un paio di gare un po' sfortunate , vuole assolutamente rialzare la testa e lottare per il podio. Il riminese ha intenzione di giocarsi le sue carte in sella alla Ducati Mooney VR46 per provare a recuperare dei punti in ottica Mondiale nei confronti di Francesco Bagnaia e Jorge Martin .

Bezzecchi: "Mano? Faccio fisioterapia"

Il pilota del Team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, nel corso di un'intervista rilasciata al sito della squadra, ha raccontato le sue sensazioni in vista del Gran Premio di San Marino: “Quello di Misano è un weekend unico. E' impegnativo, ma allo stesso tempo speciale per chi, come me, è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è correre a casa in tutti i sensi! Non vedo l’ora di scendere in pista. Ho la mano è dolorante, ma stiamo facendo fisioterapia per recuperare in questi giorni che precedono il GP”.