MotoGP, Martin e il sogno Mondiale: “Per adesso non ci penso”

ROMA – Il Mondiale 2023 di MotoGP si fa sempre più incerto. Fino a due gare fa il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia sembrava essere in pieno controllo e pronto a volare verso il suo secondo titolo consecutivo, ma nell’arco di due Gran Premi le cose sono notevolmente cambiate. La bruttissima caduta del pilota della Ducati a Barcellona gli è costata uno zero ed alcuni problemi fisici, con Jorge Martin che ne ha approfittato capitalizzando al massimo nelle gare di Catalogna e Barcellona. Ora lo spagnolo è a soli 36 punti da Bagnaia e arriva nella tournée asiatica con il vento in poppa, anche se non si sente ancora in vera lotta per il Mondiale, come dichiarato da lui stesso.