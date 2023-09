MotoGP, Marquez e il suo futuro alla Honda: "Basta parole"

ROMA - Il Gran Premio di San Marino 2023 , oltre all'affermazione di Jorge Martin e alla resistenza degli infortunati Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi , ci ha lasciato anche qualche segnale di ripresa da parte di Marc Marquez . Il pilota della Honda, infatti, dopo molte gare chiuse nelle retrovie e ben oltre la decima posizione, questa volta è riuscito a piazzarsi al settimo posto. Sicuramente Marquez è ancora lontano dai tempi d'oro, ma quantomeno è tornato in lotta con il resto della compagnia per dei piazzamenti un po' più di rilievo.

Marquez: "Aspettiamo i test"

L'otto volte campione del mondo Marc Marquez, nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn Espana, è tornato a parlare del suo futuro e del rapporto con la Honda, che in questa stagione ha fatto incredibilmente fatica in termini di passo gara: “Dobbiamo fare dei test molto importanti con la nuova moto e vogliamo che ci siano ulteriori miglioramenti. La moto è la stessa che Bradl ha usato durante il weekend di Misano. Da adesso in poi basta parole, voglio solo fatti per restare in sella alla Honda".