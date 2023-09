MotoGP, GP India 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Archiviata la gara del circuito Marco Simoncelli di Misano, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio d’India 2023. Il vantaggio del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia nei confronti di Jorge Martin si è ridotto in maniera consistente anche a causa dell’infortunio del pilota della Ducati. Adesso per Pecco è il momento di tornare davanti allo spagnolo per riallungare in classifica in ottica titolo. Si parte venerdì 22 settembre alle ore 8:15 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 12:30. Nella giornata di sabato 23 settembre spazio alla terza sessione di prove libere alle 7:10, mentre in seguito, alle 7:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 12:00 la sprint race. Domenica 24 settembre è in programma la gara alle ore 12:00.