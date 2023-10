MotoGP, Morbidelli e il futuro in Ducati: "E' il team migliore"

ROMA - Se Marc Marquez sta per passare alla Ducati del Team Gresini, la squadra italiana nelle scorse settimane si è assicurata un altro campione del mondo della Moto2: si tratta di Franco Morbidelli. Quest'ultimo correrà nella prossima stagione con la Prema Pramac e farà coppia con Jorge Martin, il quale è attualmente in corsa per laurearsi campione del mondo. Per l'italo-brasiliano, dunque, sarà un importante salto di qualità che potrebbe consentirgli di tornare al massimo della forma.