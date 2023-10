Ducati, Bagnaia difende la leadership: "In Indonesia per la vittoria"

ROMA - Il campionato del Mondo della MotoGP torna in Indonesia per il secondo anno consecutivo. Il circuito di Mandalika si appresta ad essere teatro di una delle sfide per il titolo più accese degli ultimi anni. Il campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e la sua Ducati hanno solo tre punti di vantaggio (319) sul compagno di scuderia, lo spagnolo Jorge Martin (316). Sarà priorità dell’attuale campione, reduce da un secondo posto ottenuto nell'ultimo gran premio corso in Giappone, arrivare in Indonesia determinato a rafforzare la sua leadership. Dall’altra parte, lo sfidante può tentare il sorpasso, in testa alla classifica piloti, dopo una grande rimonta.

Bagnaia: "Contento di correre qui"

“Sono molto contento di tornare a correre in Indonesia. Il circuito di Mandalika si trova in un posto davvero bellissimo e la passione che il pubblico indonesiano ha per la MotoGP è davvero enorme! Non vedo l’ora di poter far divertire tutti i tifosi che verranno a vederci questo fine settimana in pista! Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria. Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato”. Queste le parole del campione del Mondo della MotoGP, Francesco Bagnaia, sul sito ufficiale della Ducati.