Ducati, Bagnaia entusiasta di Mandalika: "La pista si addice al mio stile"

ROMA - Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, è pronto a tornare in pista a Mandalika per il Gran Premio di Indonesia di MotoGP, che rappresenterà un importante crocevia in vista del finale di stagione. La lotta per il titolo con Jorge Martin è sempre più serrata e, probabilmente, chi porterà a casa la vittoria in questo fine settimana si assicurerà anche la vetta della graduatoria. Inoltre Bagnaia nella prossima stagione dovrà tornare a fare i conti anche con Marc Marquez, che passerà ufficialmente al Team Gresini.