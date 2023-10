Superbike, riecco Iannone: l'abruzzese firma con la Ducati Go Eleven

ROMA - Dopo una lunga squalifica durata quattro anni Andrea Iannone è finalmente pronto per tornare in pista e lo farà in Superbike con la Ducati del Team Go Eleven. Ad annunciarlo è stata la stessa squadra italiana, che ha comunicato che il pilota abruzzese ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il prolungamento fino al 2025. "Finalmente posso tornare in pista, ho aspettato questo momento per molto tempo. Mi sento carico". Questo il primo commento dell'abruzzese Andrea Iannone.