Iannone torna dopo la squalifica: guiderà una Ducati in Superbike

ROMA - Andrea Iannone ricomincia dalla Ducati , con cui aveva gareggiato nel motomondiale tra il 2013 e il 2016: il pilota di Vasto è pronto a tornare in sella a una moto della scuderia di Borgo Panigale, dopo che la sua squalifica di quattro anni per doping terminerà ufficialmente il 1° novembre. Il classe '89, dopo una vita nel motomondiale con alle spalle una grande esperienza in MotoGP, riparte dalla Superbike , dove dal 2024 gareggerà per uno dei team satellite della Ducati, come spiegato da Luigi Dall'Igna.

Ducati riaccoglie Iannone: le parole di Dall'Igna

Queste le parole del team manager Ducati sulla situazione di Iannone: "Andrea è un nome importante per la Ducati: dal mio arrivo, è sua la prima vittoria, nel 2016 in Austria. Ricordo molto bene come provi a fare del suo meglio ogni volta. Lo rispetto e sono molto felice che torni in Ducati, non nel nostro team ma in una team satellite". Ora, quindi, sale la curiosità per sapere quando Iannone potrà provare per la prima volta. In tal senso, Dall'Igna ha sottolineato: "Non conosco al meglio la sua reale situazione con la Wada (l'Agenzia Mondiale Antidoping), per cui non ne voglio parlare. Di sicuro avrà bisogno di tempo per tornare al suo massimo potenziale, ma ha tanto talento e spero che possa raggiungere dei risultati già nel 2024".