MotoGP, Marquez ricorda il Buriram: "Lì ho vinto il titolo nel 2019"

ROMA - Nel weekend il Paddok della MotoGP si sposterà in Thailandia per il 17esimo appuntamento della stagione. Il circuito del Buriram è già stato teatro della classe regina per tre volte, due delle quali (2018 e 2019) hanno visto assoluto protagonista Marc Marquez . Il pilota della Honda ha affrontato e batuto rispettivamente Andrea Dovizioso e Fabio Quartaro. Ed è proprio la vittoria contro il francese che Marquez ha ricordato con piacere: "In Thailandia nel 2019 ho vinto il Mondiale ".

Le parole di Marquez in vista del Gran Premio della Thailandia

“Dall’Australia alla Tailandia, non sono sicuro che ci sia un cambiamento maggiore di temperatura nel calendario. È stato un fine settimana complicato per una serie di motivi in ??Australia, quindi concentriamoci ora sulla gara che abbiamo davanti a noi". Queste le parole di Marc Marquez sul sito ufficiale della Honda. "Buriram è stato un buon circuito per noi in passato. Ovviamente le cose cambiano continuamente in MotoGP e nulla è certo, come sempre arriviamo e vediamo cosa è possibile, poi lavoriamo da lì”.